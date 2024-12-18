GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜSÜN ALTIDA KALAN HURİYE DURSUN HAYATINI KAYBETTİ

​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitiminden emekli öğretmen merhum Şemsettin Dursun’un eşi, Mehmet ve Ahmet Dursun’un anneleri, Müfit Seçkin'in Kayınvalidesi, Remzi, Recep ve Fevzi Meydan'ın Ablaları

Akyazı İlçe Milli Eğitiminden emekli öğretmen merhum Şemsettin Dursun’un eşi, Mehmet ve Ahmet Dursun’un anneleri, Müfit Seçkin'in Kayınvalidesi, Remzi, Recep ve Fevzi Meydan'ın Ablaları olan Huriye Huriye Dursun elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Akyazı’nın en işlek caddelerinden biri olan Ada Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 79 yaşındaki Huriye Dursun yol kenarında beklerken geriye manevra yapmakta olan minibüsün altında kaldı. Minibüsün çarpması ile yere düşen talihsiz kadın minibüsün altında kaldı. Yere düşerken kafasını başını sert bir şekilde kafasını yere vurunca ağır yaralandı.

Olayın duyulması üzerine kaza mahalline gelen emniyet güçleri ve ambulans ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine oradan da Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Huriye Dursun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Huriye Dursun‘un cenazesi bugün Nuru Osmaniye Camii'nde İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazaya sebep olan sürücü göz altına alındı.