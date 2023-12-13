Gerçeği aratmayan tatbikat

​​​​​​​İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi Başhekimliği isteği üzerine AFAD tarafından Akyazı Devlet Hastanesinde deprem tatbikatı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi Başhekimliği isteği üzerine AFAD tarafından Akyazı Devlet Hastanesinde deprem tatbikatı yapıldı.

Düzce Kaynaşlı da meydana gelen 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin Akyazı’da da hissedildiği varsayımından yola çıkılarak hazırlanan senaryo Akyazı Devlet hastanesinde uygulamaya sokuldu ve yapılan tatbikatta hastanede görev yapan sağlık çalışanları zamanla yarıştı ve hastalarını sedyelere koyarak tahliye etti ve hastane bahçesinde oluşturulan toplanma bölgesine oluşturulan sahra hastanesine getirmeyi başardı. Ayrıca ambulansla ve ayakta gelen hastalarda anında tedaviye alındı.

Hastane ve tatbikatı yöneten yetkililer ve o anda hastane içinde ya da bahçesinde olan Akyazılılar da yapılan tatbikatın aslını aratmadığı fikrinde birleşti ve sağlık çalışanları ile tatbikata katılan diğer personelin sınavdan başarıyla çıktıklarını söylediler.