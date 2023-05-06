GENEL MERKEZİ AKYAZI OLAN DÜNYA TURAN BİRLİĞİ TEŞKİLATI KURULDU.

ürk Dünyasını bir araya getirmeyi amaçlayan, Türk devletleri başta olmak üzere Avrupa’nın bir çok ülkesinde kurulan ve faaliyette bulunan DÜNYA TURAN BİRLİĞİ TEŞKİLATI

Türk Dünyasını bir araya getirmeyi amaçlayan, Türk devletleri başta olmak üzere Avrupa’nın bir çok ülkesinde kurulan ve faaliyette bulunan DÜNYA TURAN BİRLİĞİ TEŞKİLATI Türkiye’de de kuruldu.

Avrupa Türk Dostluk Derneği’nin Başkanlığı başta olmak üzere Almanya’da bir çok kuruluşta da görev alan iş adamı İlyas Kulaksız Türkiye’de Türk Dünyasını bir araya getirmek üzere “Dünya Turan Birliği Yardımlaşma Derneği”nin kuruluşu için kolları sıvadı ve geçtiğimiz aylarda tüzük çalışmalarını tamamlayarak kurucu başkan olarak dernek faaliyetlerine başladı.

Şimdilik Genel Merkezi Akyazı olan ve ileride 81 Vilayette teşkilatlanması planlanan Dünya Turan Birliği teşkilatı 7 Mayıs Pazar Günü ilk kongresini yapıyor.

Derneğin Kurucu Başkanı İlyas Kulaksız kongre öncesi Derneğin Ömercikler Mahallesindeki binasında bir basın toplantısı yaparak Akyazı Basınına bu yeni kuruluş hakkında tanıtım yaptı.

Ankara’dan gelen Teşkilat Başkanlarından Cihat Rahmi Akar’ın da katıldığı tanıtım toplantısında derneğin kuruluş aşamasında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Verilen bilgide bundan bir süre önce Azerbeycan’da yapılan toplantıda alınan kararlar neticesinde Dünya Turan Devletler teşkilatının kurulması ve Turan Ülküsünü Kamu oyu ile tanıştırmak amacı ile sivil toplum kuruluşlarının kurularak bu çerçevede çalışmalar yapılması gerektiği konusunda fikir birliği oluştu. Ve İlyas Kulaksız başkanlığında Genel Merkezi Akyazı olmak üzere derneğimizi kurduk. Çalışmalarımızı hızla tamamlayarak 81 ilde teşkilatlandıktan sonra Genel Merkezi Ankara’ya taşıyacaklarını belirten Genel Başkanlardan Cihat Rahmi Akar “ Bizim ilke olarak, rehber olarak kabul ettiğimiz Rehberimiz Kuran, hedefimiz Turan, İstikametimiz Kızıl elma” diyerek bu ilkeler çerçevesinde düşüncelerimizi sahaya yansıtacağız. 81 Vilayet ve 967 ilçede Dünya Turan teşkilatının konuçlandırılması çalışmasını yapacaklarını söyledi.

Dernek Genel Başkanı İlyas Kulaksız kendisine sorulan soruları cevaplandırarak, derneklerinin siyaset kurumları ile ilgisinin olmadığını belirterek Avrupa’da bulunduğu yıllarda yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Davetine katılan basın mensuplarına teşekkür eden Kulaksız 7 Mayıs Pazar Günü saat 14.00 te dernek adresinde yapılacak olan İlk genel Kurul toplantısına tüm Akyazı’lıları davet ediyorum dedi.