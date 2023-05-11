GENÇLER TÜRKİYE VOLEYBOL FİNALLERİ AKYAZI’DA BAŞLADI

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Voleybol Türkiye yarı final maçları Akyazı’da başladı.
Recep Tayyip Erdoğan spor kompleksinde başlayan turnuvaya Bartın, Düzce, Kocaeli ve Tekirdağ İllerinden Çilimli Belediye Sk. Çerkezköy Atatürk İlköğretim Okulu Sk. Kocaeli Bşb. Kağıtspor Sk. ve Orduyeri Gençlik Sk. takımları katılıyor.
Yarı final maçları Çerkezköy Atatürk İlköğretim Okulu Sk. ile Çilimli Belediye Sk. takımları arasında oynanan maçla başladı. Turnuva 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü sona erecek.
Turnuvada Voleybol Federasyonu adına Mehmet Akova görev yaparken Recep Eren de turnuvanın gözlemcisi görevini yapacak.
Tekirdağ Çerkezköy Atatürk İlköğretim Okulu Sk. Recep Tayyip Erdoğan Spor kompleksine ilk gelen ve idman yapan takım oldu.