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  • GENÇ YAŞINDA AMANSIZ HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ
Vefat
Giriş Tarihi : 12-10-2022 20:13

GENÇ YAŞINDA AMANSIZ HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ

Akyazı Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde ikamet eden 4 yıl önce yakalandığı amasız hastalığı için tedavi gören 1 çocuk babası 40 yaşındaki Mustafa Köse tedavi gördüğü Hastanede yaşam savaşını kaybetti 

GENÇ YAŞINDA AMANSIZ HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ

Akyazı Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde ikamet eden 4 yıl önce yakalandığı amasız hastalığı için tedavi gören 1 çocuk babası 40 yaşındaki Mustafa Köse tedavi gördüğü Hastanede yaşam savaşını kaybetti

Akyazı'ya bağlı Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde ikamet eden İsmet Köse'nin oğlu, Hüseyin Köse'nin kardeşi 1 çocuk babası Mustafa Köse hayatını kaybetti. 40 yaşında hayata veda eden Köse yaklaşık 4 senedir beyin tümörü tedavi gördüğü bildirildi.

Mustafa Köse’nin cenazesi yarın (Çarşamba günü) Adapazarı Esentepe Mahallesinde öğle namazına müteakip aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak

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