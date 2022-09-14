Gece yarısı alevlere uyandılar önce Bekçi ve Polis sonra İtfaiye

Edinilen bilgilere göre Akyazı Konuralp Mahallesi eski Karakol arkasında gece saat 02.00’ sıralarında Fikret G.’a ait Otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı,

Akyazı Konuralp Mahallesinde Fikret G.’a ait Otomobil gece yarısı alevlere teslim oldu,İlk müdahaleyi durumu fark eden gece bekçileri ve Polisler yaparken çağrılan İtfaiyenin yardımıyla yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Akyazı Konuralp Mahallesi eski Karakol arkasında gece saat 02.00’ sıralarında Fikret G.’a ait Otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı, Mahalle halkı alevlere uyanırken yangına ilk müdahale gece bekçileri ve Polislerden gelirken İtfaiyeden de yardım istendi.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye gurubu çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.