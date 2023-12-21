 GAZZEDE HAYATINI KAYBEDEN 6 BİN ÇOCUK ANISINA FİDAN DİKİLDİ

Sakarya Valiliği himayelerinde Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliği ile okullarımızda 6 bin fidan dikilmesi çerçevesinde Akyazı

Sakarya Valiliği himayelerinde Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliği ile okullarımızda 6 bin fidan dikilmesi çerçevesinde Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İsrail'in saldırılarında Gazze’de yaşamını yitiren 6.000 çocuk anısına Akyazı Taşburun Mahallesinde bulunan Mehdi Kalkan İmam Hatip Orta okulu ve Taşburun İlkokulu bahçesinde “ Her fidan bir can “ sloganı ile 6 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikimi sonunda İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşması sonrasında Filistinde hayatını kaybedenler adına dua yapıldı.

Fidan dikimine Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Müftü Kamil Özcan Demir, Öğrenciler, Orman İşletme Müdürü Mehmet Onur Gürkan ve Müdürlük yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.