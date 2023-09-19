GAZİLER GÜNÜ KUTLANIYOR

Saat 10.00 da Gaziler günü dolayısı ile Atatürk anıtı önünde düzenlenecek törende Kaymakamlık,

19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle kutlanacak.

Saat 10.00 da Gaziler günü dolayısı ile Atatürk anıtı önünde düzenlenecek törende Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Akyazı Temsilciliği anıta çelen sunacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy AĞTÜRK ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Akyazı Temsilcisi Mehmet Hikmet DESTECİ tarafından yapılacak.

Akyazı İlçe Müftülüğünce, 19 Eylül Salı günü öğlen namazından önce şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gazilerimiz için Gazi Süleymanpaşa Camiinde Mevlid-i Şerif okutulacak

.Bu arada Gaziler günü dolayısı ile Kamu Kurum ve Kuruluşları Türk Bayrakları ve Atatürk Resimleri ile süslenecek.