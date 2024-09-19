GAZİLER GÜNÜ AKYAZI’DA DA TÖRENLE KUTLANDI

19 Eylül Gaziler günü kutlaması nedeniyle Akyazı’da Atatürk anıtını önünde tören düzenlendi. Tören Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Sakarya Garnizon komutan vekili ve Akyazı Gazileri adına Başkan Mehmet Hikmet Desteci Anıta çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.
Törende bundan sonra Askeriye adına Jandarma AsTeğmen Mithat Deniz ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Hikmet Desteci günün anlamını belirten konuşmalarını yaptılar.
Anıt önünde düzenlenen tören toplu çektirilen resim ile son buldu.
Gaziler günü kutlama törenine İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık, Sakarya Jandarma Alay Komutanı, Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, CHP İlçe Başkanı Mustafa Sağır MHP İlçe başkanı Seyhan Sofuoğlu, ADD Başkanı Işık Helvacıoğlu, İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, memurlar, vatandaşlar, askeri personel, memurlar ile gaziler katıldı.