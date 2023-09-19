Gaziler Günü Akyazı’da da kutlandı

​​​​​​​5 Mayıs 2012 tarihinden itibaren her yıl 19 Eylül tarihinde kutlanmakta olan Gaziler günü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı İlçesinde de

5 Mayıs 2012 tarihinden itibaren her yıl 19 Eylül tarihinde kutlanmakta olan Gaziler günü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı İlçesinde de düzenlenen törenle kutlandı.

Düzenlenen tören Atatürk anıtı önünde yapıldı. Kaymakamlık, Belediye ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Akyazı temsilciliği tarafından anıta çelenk bırakılmasından sonra törene katılanlar önce saygı duruşunda bulundular daha sonra da istiklal marşını birlikte söylediler.

Törende Türkiye Muharip Gaziler Derneği Akyazı temsilcisi Mehmet Hikmet Desteci ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Aksoy Ağtürk günün anlamına ilişkin konuşmalarını yaptı ve anıt önündeki konuşmaların ardından sonlandırıldı.

Gaziler günü münasebetiyle Akyazı Müftülüğü şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için Gazi Süleyman Paşa camiinde öğle öncesi Mevlid-i Şerif okuttu. Akyazı Kaymakamlığı da gazilere aileleri ile birlikte park Elli54 de bir öğle yemeği ikramında bulundu.

Anıt önündeki törene İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan, Başsavcı Ufuk Turan, Siyasi Parti temsilcileri, Mülki ve Askeri Erkan, Belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve gaziler katıldı.