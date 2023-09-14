“ Sakarya Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz ile Bizin Akyazı İnternet Haber sitesi sahibi ve editörü Kenan Certel

Gazeteciler Özyılmaz ve Certel

“ Gazetecilere yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz “ Sakarya Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz ile Bizin Akyazı İnternet Haber sitesi sahibi ve editörü Kenan Certel, Adapazarı Şirinevler mahallesinde meydana gelen olayı takip etmek için vaka mahalline giden Sakarya’da görev yapan gazeteciler Sabah Gazetesi Sakarya temsilcisi Hüseyin Cumalı, Show TV. Sakarya temsilcisi Nurettin Eryılmaz ve Yeni Haber Gazetesi muhabiri Fuat Koçer’e “Çekim yapamazsınız” diyerek çalışmalarını engelleyen ve çıkan olayların müsebbibi olan olay mahalline gelen 112 acil servis ambulans ekibinde yer alan sağlık çalışanı ile daha sonra olay mahalline gelen ve çekim yapan gazetecilere saldıran ve onları ölümle tehdit eden kendini sağlık çalışanı olduğunu iddia eden ve tanıtan o kendini bilmez kişiyi şiddetle kınıyoruz açıklaması yaptılar.

Özyılmaz ve Certel yapılan bu saldırıyı halkın haber alma hakkını ihlal eden bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Gazeteci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz ve tekrarı olmaması içinde temenni de bulunuyoruz dediler.