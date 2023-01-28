Gazeteciler Özyılmaz ve Certel’den Sakarya Analiz’e ziyaret

Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz ile Bizim Akyazı İnternet Sitesi sahibi Gazeteci Kenan Certel, Akyazı ve Sakarya’da yayın hayatını sürdürmekte olan

Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz ile Bizim Akyazı İnternet Sitesi sahibi Gazeteci Kenan Certel, Akyazı ve Sakarya’da yayın hayatını sürdürmekte olan “Sakarya Analiz” e bir nezaket ziyareti yaptılar.

Çok samimi geçen ziyarette gazeteciler aralarında mesleki, siyasi ve güncel konular üzerinde görüş alış verişinde bulundular.

Sakarya Analiz imtiyaz sahibi Muhsin Sezgin ile oğlu Fevzi Sezgin, kendi çalışmaları ile ilgili meslektaşlarına bilgiler verdiler ve yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.