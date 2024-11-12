Gazeteci Kenan Certel Torunları ile fidan dikti 12 KASIM 2024

​​​​​​​Emekli öğretmen ve Gazeteci Kenan Certel, 11 Kasım günü Akyazı Orman İşletme Müdürlüğünün “Geleceğe nefes, dünyaya nefes” parolası ile Kuzuluk Maden Suyu Fabrikası yanındaki boş

Emekli öğretmen ve Gazeteci Kenan Certel, 11 Kasım günü Akyazı Orman İşletme Müdürlüğünün “Geleceğe nefes, dünyaya nefes” parolası ile Kuzuluk Maden Suyu Fabrikası yanındaki boş araziye Kaymakam, Belediye başkanı ve protokol üyelerinin de katıldığı bir törenle fidan dikimine torunları ile birlikte katıldı ve fidan dikerek dünyanın ve insanların nefes almalarına katkı sağlamış oldu.

Emekli öğretmen, yılların duayen gazetecisi ve Bizim Akyazı İnternet sitesi sahibi Kenan Certel, Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikim organizasyonuna torunlarım Ahmet Demir, Buğrahan ve Ataman Mutlu ile birlikte katıldığını söyledi ve fidan dikerek organizasyona katkı vermişsek ne mutlu bize dedi ve herkesi fidan dikmeye, etrafını yeşillendirmeye davet etti.