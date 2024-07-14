GAZETECİ İBRAHİM AYDIN DAYISINI KAYBETTİ

​​​​​​​Akyazı Bedilkazancı Mahallesi halkından merhum Abdullah Aydın'ın Oğlu, merhum Ali, İsmail, Ramazan ve Halil Aydın'ın Kardeşleri, ilçemiz esnaflarından Burhan,

Akyazı Bedilkazancı Mahallesi halkından merhum Abdullah Aydın'ın Oğlu, merhum Ali, İsmail, Ramazan ve Halil Aydın'ın Kardeşleri, ilçemiz esnaflarından Burhan, Halis, Sıddık, Fatih, Recep ve Menderes Aydın'ın Babaları gazeteci İbrahim Aydın'ın Dayısı Halim Aydın vefat etti.

Merhum Halim Aydın’ın Cenazesi bugün Bedilkazancı Mahallesi Merkez Camii'nde İkindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Merhum Halim Aydın’a Alah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI