Gazete sahiplerinden BİK Genel Müdürüne ziyaret

​​​​​​​Basın İlan Kurumu Genel Cavit Erkılınç, Sakarya ve Düzce’de gazete sahiplerini ağırladı.

Basın İlan Kurumu Genel Cavit Erkılınç, Sakarya ve Düzce’de gazete sahiplerini ağırladı.

Sakarya’dan gazete sahibi ve yöneticileri Halil İbrahim Balcı, Gülderen Okumuş, Adnan Yüksel, Mustafa Sarı ve Düzce’den İslam Keleş, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ı ziyaret etti. Ziyarette gazete sahipleriyle fikir alışverişi yapan Genel Müdür Erkılınç ziyaretle ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, “Resmi Gazete’de yayımlanmasını beklediğimiz Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği ana gündemimizdi. Kendilerine de ifade ettim: Yönetmeliği, günü kurtarmak için değil gazetecilik mesleğini yaşatmak üzere hazırladık” ifadelerini kullandı.

Sakarya ve Düzce gazete sahip ve yöneticileri de, Genel Müdür Erkılınç’a ilgisi nedeniyle teşekkür ederek, mesleki beklentileri ve taleplerini dile getirdiler.