Futsal maçları nefesleri kesti Çakma Barça şampiyon oldu

​​​​​​​Akyazı İlçe Spor Müdürlüğü ile Akyazı KYK Müdürlüğü tarafından yurtta kalan Üniversite öğrencileri arasında düzenlenen ve Atatürk spor salonunda yapılan futsal turnuvasında oynana smaçlar nefesleri kesti.

Akyazı İlçe Spor Müdürlüğü ile Akyazı KYK Müdürlüğü tarafından yurtta kalan Üniversite öğrencileri arasında düzenlenen ve Atatürk spor salonunda yapılan futsal turnuvasında oynana smaçlar nefesleri kesti.

Turnuvaya FC Akyazı City, Werder Brother, No: 206, Hemşire len o, Çakma Barça, Yurt İdare Gücü, Boşnak Ünidet, Alsenal, Haddini Bil bao, A.E. Dereboyu, No: 402 ve Hemşirelik Yönetimi isimleri ile katılan takımlar kıyasıya mücadele ve eleme usulü yapılan maçlar sonunda Çakma Barça şampiyon olurken, ikinciliği Boşnak Ünidet ve üçüncülüğü de Hemşirelik Yönetimi aldı.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa v e madalyaları verildi. Akyazı’nın medar-ı iftiharı olan ve en kısa zamanda FİFA kokartı takacak olan Atilla Karaoğlan Final maçını izledi ve şampiyon olan takıma kupasını verdi ve madalyalarını taktı.

İlçe Spor Müdürü Adem Altun turnuva ile ilgili şunları söyledi “ KYK yöneticileri ile müşterek olarak düzenlediğimiz futsal turnuvamız heyecanlı, keyifli ve eğlenceli anlara sahne oldu. 12 takım bu turnuvada kıyasıya mücadele etti. Eleme usulü oynanan maçlardan sonra ilk üç dereceye giren takımlarımıza madalya ve kupalarını takdim ettik. Turnuvayı düzenlememizdeki amaç; Tahsil hayatlarını sürdürmek için Akyazı’mıza gelen değerli öğrenci kardeşlerimizin kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmelerini, spor yaparak birbirleri ile daha iyi kaynaşmalarını sağlamak ve sosyalleşme adına onlara katkı sunmaktı. Bu tür ve buna benzer etkinlikleri bundan sonra ayda bir kez olmak üzere yapmayı planlıyoruz” dedi.

İlçe Spor Müdürü bu turnuvada kendilerine katkı sağlayan İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Belediye başkanı Bilal Soykan, Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, KYK Müdürü Kemalettin Cantürk ile mesai arkadaşlarına ve turnuvaya katılan ve onları destekleyen öğrencilere teşekkür etti.

İlçe Spor Müdürü Altun’dan bir teşekkürde FİFA Kokartı takmaya hazırlanan Akyazılı hakem Atilla Karaoğlan için geldi. Altun, Akyazı’mızın gururu ve markası, gençlerin örnek aldığı kıymetli hemşerimiz Atilla Karaoğlan’ın oynanan maçları takip etmesi ve final sonrasında kupa ve madalya törenine katılması bizleri son derece mutlu etmiştir. Kendisine şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum dedi.