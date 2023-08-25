Fiskobirlik fındık fiyatını belirledi!

​​​​​​​Fiskobirlik, 2023 fındık ürünü alımlarına başladı. Tüm kooperatiflerde fındık alımı yapacak olan birlik, henüz serbest piyasa koşullarında

Fiskobirlik, 2023 fındık ürünü alımlarına başladı. Tüm kooperatiflerde fındık alımı yapacak olan birlik, henüz serbest piyasa koşullarında fiyatların tam olarak belirlenmemesine rağmen fiyatı 76 lira olarak açıkladı.

Fiskobirlik, 2023 fındık ürünü alımlarına başladı. Tüm kooperatiflerde fındık alımı yapacak olan birlik, henüz serbest piyasa koşullarında fiyatların tam olarak belirlenmemesine rağmen fiyatı 76 lira olarak açıkladı. Fiskobirlik Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kumaş, fiyatların günlük piyasa koşullarına göre belirleneceğini ve 50 randımanın üzerindeki her fındık için üreticiye 1 randıman fiyat farkı ödeneceğini ifade etti.

PEŞİN ÖDEME

Kumaş, ürünlerini teslim eden üreticilere ödemelerin bir sonraki gün peşin olarak yapılacağını da vurguladı. Fiskobirlik'in sivri ve kara fındık için 71.5 lira artı randıman, levant kalitesindeki fındık için ise 74 lira artı randıman fiyatı uyguladığını açıkladı.