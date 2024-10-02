FINDIĞIN BAŞBELASI KOKARCA İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

​​​​​​​Fındık başta olmak üzere birçok ürüne zarar veren kahverengi kokarcaya karşı Akyazı Belediyesi ile İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından başlatılan ilaçlama ve bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

Fındık başta olmak üzere birçok ürüne zarar veren kahverengi kokarcaya karşı Akyazı Belediyesi ile İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından başlatılan ilaçlama ve bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

Her iki kurum bir taraftan ilaçla mücadeleyi sürdürürken diğer taraftan da kendilerinin dışında bu haşere ile nasıl mücadele edileceği hususunda mahalle halkına teknik bilgiler veriyorlar.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri Müdürleri Veysel Meydan’ın önderliğinde mahalle mahalle gezerek yaptıkları kahve toplantılarında vatandaşları bilgilendirirken, Belediye ekipleri de mahallelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyorlar.

Her iki kurum yetkilileri popülasyonu kontrol altına almak için çalıştıklarını ve bu konuda önemli mesafe aldıklarını ifade ediyorlar.