Evinde ölü bulunan Kepe toprağa verildi

Geçtiğimiz yıllarda köpeği ile birlikte sokakta yaşarken Akyazı belediyesi tarafından kendisine tahsis edilen eşyalı konteynerde yaşamını sürdürmeye başlayan ve her türlü ihtiyacı yine belediye tarafından karşılanan yaşlı ve yalnız kadın

Her türlü ihtiyacı Akyazı Belediyesi tarafından yapılan karşılanan, bir müddet görünmemesi üzerine Belediye yetkilileri tarafından yapılan kontrol sonrası evinde ölü olarak bulunan Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde yalnız yaşayan Tülay Kepe ismindeki yaşlı kadın Hendek Çamlıca Mahallesinde dualar eşliğinde toprağa verildi.

Geçtiğimiz yıllarda köpeği ile birlikte sokakta yaşarken Akyazı belediyesi tarafından kendisine tahsis edilen eşyalı konteynerde yaşamını sürdürmeye başlayan ve her türlü ihtiyacı yine belediye tarafından karşılanan yaşlı ve yalnız kadın Tülay Kepenin ani ölümü Belediye camiasını ve tanıyanlarını üzdü.

Yaşlı ve yalnız kadının düzenlenen cenaze törenine Belediye başkanı Bilal Soykan, Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, Ak-Belde A.Ş. Genel Müdürü Fevzi Bora, ile vatandaşlar katıldı.