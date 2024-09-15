ESRA VE MUSTAFA AŞKINDA MUTLU SON

​​​​​​​Akyazı İlçesinin sevilen isimlerinden belediyeden emekli cengiz ve Şengül Şirin çiftinin güzel kızları Esra Şirin ile Yeter ve Ali Osman

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazı İlçesinin sevilen isimlerinden belediyeden emekli cengiz ve Şengül Şirin çiftinin güzel kızları Esra Şirin ile Yeter ve Ali Osman Şenoğlu çiftinin yakışıklı delikanlısı Mustafa Şenoğlu dün gece yapılan düğün töreni ile dünya evine girdiler.

Bahçelievler-İSTANBUL Güzel Masal düğün salonunda yapılan merasimine Şenoğlu ve Şirin ailesinin yakınları ve sevenlerinin oluşturduğu kalabalık bir davetli katıldı.

Genç çiftleri ve yakınlarının doyasıya eğlendikleri gecenin sonunda bol bol hatıra fotoğrafları çektirildi.