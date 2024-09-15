Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 15-09-2024 12:41

ESRA VE MUSTAFA AŞKINDA MUTLU SON

​​​​​​​Akyazı İlçesinin sevilen isimlerinden belediyeden emekli cengiz ve Şengül Şirin çiftinin güzel kızları Esra Şirin ile Yeter ve Ali Osman

ESRA VE MUSTAFA AŞKINDA MUTLU SON

Akyazı İlçesinin sevilen isimlerinden belediyeden emekli cengiz ve Şengül Şirin çiftinin güzel kızları Esra Şirin ile Yeter ve Ali Osman Şenoğlu çiftinin yakışıklı delikanlısı  Mustafa Şenoğlu dün gece  yapılan düğün töreni ile dünya evine girdiler.

Bahçelievler-İSTANBUL Güzel Masal düğün salonunda yapılan merasimine Şenoğlu ve Şirin ailesinin yakınları ve sevenlerinin oluşturduğu kalabalık bir davetli katıldı.

Genç çiftleri ve yakınlarının doyasıya eğlendikleri gecenin sonunda bol bol hatıra fotoğrafları çektirildi.

 

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