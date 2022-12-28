ESPOR EĞİTİMLERİ SAKARYA’DA BAŞLIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki genç istihdamına katkı protokolü kapsamında, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Ajansları

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki genç istihdamına katkı protokolü kapsamında, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Gençler de Espor okuryazarlık bilincinin oluşturulması ve ileri espor eğitimlerinin verildiği, Koç, Antrenör ve Yayıncı eğitimlerini de kapsayan eğitim ve istihdam programı hayata geçirildi.

Esporun kapsamı ve dijital oyunlar hakkında gençlerin bilgilendirilmesi, uygulama alanları ve kariyer imkanları sunulması, yetenek tespiti, profesyoneller yetiştirilmesi, ebeveynlere yönelik espor ile ilgilenen çocukların güvenlik ve sağlığı için bilinçlendirmeler yapılması hedeflenmekte olan program Sakarya’da da hayata geçirilecek.

Bu eğitim programı Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından finanse ediiyor ve Sakarya ilinde Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Serdivan Gençlik Merkezinde açılması planlanıyor.

Projeye Sakarya Üniversitesi,Sakarya Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Serdivan Belediyesi de destek veriyor.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yönetilen projenin tanıtımı Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya SAÜ Genel Sekreter Yardımcısı Çetin Alpaslan, SUBÜ Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu,Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve paydaşların katılımları ile gerçekleşti.

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