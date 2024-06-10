EŞİ AĞAÇTAN DÜŞEN KADIN GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

​​​​​​​Akyazı Dokurcun Çaylar Yeni Mahalle halkından Metin Damar'ın Gelini, Ruhi Damar'ın Eşi Şirin Damar vefat etti.

Akyazı Dokurcun Çaylar Yeni Mahalle halkından Metin Damar'ın Gelini, Ruhi Damar'ın Eşi Şirin Damar vefat etti.

Cenazesi bugün Çaylar Yeni Mahalle Camii'nde kılınan Öğlen Namazını müteakip aile mezarlığına defnedildi.

OLAY NASIL OLMUŞTU

Olay Akyazı Dokurcun Mahallesinde meydana geldi. Kiraz toplamak için ağaca çıkan 31 yaşındaki Ruhi Damar Dengesini kaybederek yere düştü. Kendi imkânlarıyla hastaneye giden Ruhi Damar, burada yapılan müdahaleler sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Eşinin ağaçtan düşün Hastaneye kaldırıldığını duyan 28 yaşındaki eşi Şirin Damar fenalaştı.112 Acil çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen Ambulans Sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği şüphesiyle yaptıkları ilk müdahalelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şirin Damar kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağaçtan düşen eş Ruhi Damar sağlık ekiplerinin kontrolünde eşinin cenazesine katıldı.