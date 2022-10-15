Erol Demircan SEDAŞ ile yolları ayırdı

​​​​​​​Akyazı SEDAŞ Arazı gurubunda yaklaşık 14 yıl görev yapan Erol Demircan karşılıklı olarak anlaşarak görevinden ayrıldı

Akyazı SEDAŞ Arazı gurubunda yaklaşık 14 yıl görev yapan Erol Demircan karşılıklı olarak anlaşarak görevinden ayrıldı

İşte Erol Demircan’ın açıklaması;

“Akyazı SEDAŞ’a 2008 yılan da geldim 2008 den 11 10 2022 yılına kadar hiç kimseyi ayırt etmeden hizmet etmeye çalıştım ancak geldiğimiz noktada bazı şahısların rahatsızlığını da gördük ,bu anlamda çalışma ortamının rahatsızlığını görüp SEDAŞ ile karşılıklı anlaşma sağlayarak ayrılma kararı almış bulunmaktayım . Akyazı’da bulunduğum süre içerisinde görevi en iyi şekilde yerine getirdiğime inanıyorum Akyazı’yı seviyorum, benden yana hakkım helaldir sizlerin de hakkınızı helal etmesini isterim Allahaısmarladık diliyorum”