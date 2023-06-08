Eroğlu ve Taşkara ailelerinin mutluluğu

Akyazı Belediyesinde sağlık işlerinden sorumlu personeli ve Hizmet-İş Sendikası Akyazı belediye temsilcisi olan Engin Eroğlu- Esin Eroğlu çifti

Akyazı Belediyesinde sağlık işlerinden sorumlu personeli ve Hizmet-İş Sendikası Akyazı belediye temsilcisi olan Engin Eroğlu- Esin Eroğlu çifti güzel kızları Beyza Nur’u Samsun eşrafından Rivayet Mehmet Taşkara ailesinin yakışıklısı Sezer nikahladı.

Batakköylü düğün salonunda gerçekleşen törende nikah Belediye başkanı Bilal Soykan tarafından kıyıldı. Soykan nikahı kıydıktan sonra çifti kutlayarak evlilik cüzdanını Beyza Nur’a verdi.

10 Ağustos 2023 Cumartesi günü Samsun Atakum Rüya Park düğün salonunda yapılacak olan düğünle evliliğe merhaba diyecek olan Beyza Nur ve Sezer çiftinin Akyazı’da yapılan nikah merasimine her iki ailenin yakınları katıldı.