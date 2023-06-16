ERGİN ORHAN HAYATINI KAYBETTİ

Akyazı Gazisüleymanpaşa Mahallesi halkından olup aslen Alaağaç Mahallesi halkından Merhum İhsan Orhan'ın oğlu, merhum Erdinc,

Akyazı’nın tanınmış simalarından Ergin Orhan hayatını kaybetti.

Akyazı Gazisüleymanpaşa Mahallesi halkından olup aslen Alaağaç Mahallesi halkından Merhum İhsan Orhan'ın oğlu, merhum Erdinc, Merhum Erbay Orhan'ın kardeşi Kamil, Mehmet Akif ve Osman Orhan'ın amcaları Akyazı esnaflarından ERGİN ORHAN vefat etti.

Ergin Orhan yıllar önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç olmuş, konuşma yeteneğini kaybetmiş bir şekilde hayatını sürdürmekteydi.

Merhum Ergin Orhan’ın Cenazesi 16 haziran Cuma günü Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınacak Cuma namazının ardından Merkez aile mezarlığına defnedilecektir.

Merhum arkadaşımız Ergin Orhan’a Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI

Taziye için telefon :

yeğeni Osman Orhan:05061323025