Vefat
Giriş Tarihi : 16-06-2023 01:37

ERGİN ORHAN HAYATINI KAYBETTİ

Akyazı Gazisüleymanpaşa Mahallesi halkından olup aslen Alaağaç  Mahallesi halkından Merhum İhsan Orhan'ın oğlu, merhum Erdinc,

ERGİN ORHAN HAYATINI KAYBETTİ

Akyazı’nın tanınmış simalarından Ergin Orhan hayatını kaybetti.

Akyazı Gazisüleymanpaşa Mahallesi halkından olup aslen Alaağaç  Mahallesi halkından Merhum İhsan Orhan'ın oğlu, merhum Erdinc, Merhum Erbay Orhan'ın kardeşi Kamil, Mehmet Akif ve Osman Orhan'ın amcaları Akyazı esnaflarından  ERGİN ORHAN vefat etti.

Ergin Orhan yıllar önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç olmuş, konuşma yeteneğini kaybetmiş bir şekilde hayatını sürdürmekteydi.

 Merhum Ergin Orhan’ın Cenazesi 16 haziran Cuma günü Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınacak Cuma namazının ardından Merkez aile mezarlığına defnedilecektir.

Merhum arkadaşımız Ergin Orhan’a Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI

 

Taziye için telefon :

yeğeni Osman Orhan:05061323025

 

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