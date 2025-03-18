Erdoğdu Mahallesi’nde doğalgaz çalışmaları başladı

​​​​​​​Akyazı’da mahalleler doğalgaz ile buluşmaya devam ediyor. AGDAŞ ile Akyazı Belediyesi’nin işbirliği halinde devam eden çalışmalar kapsamında Erdoğdu Mahallesinde altyapı çalışmalarına başlandı.

Akyazı’da mahalleler doğalgaz ile buluşmaya devam ediyor. AGDAŞ ile Akyazı Belediyesi’nin işbirliği halinde devam eden çalışmalar kapsamında Erdoğdu Mahallesinde altyapı çalışmalarına başlandı.

2019 yılından itibaren 24 mahallesine doğalgaz ulaştırılan Akyazı’da çalışmalar devam ediyor. 2025 yılı yatırım programı kapsamında Erdoğdu Mahallesi’nde doğalgaz altyapı çalışmaları başladı. Mahalle Muhtarı Ender Özgür Yıldız ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ İlçemizde doğalgaz olmayan mahallelere bu imkânın ulaşması için Akyazı Belediyesi olarak çalışmalarımız devam ediyor. AGDAŞ firması ile işbirliği halinde mahallelerimizi doğalgaz ile buluşturmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Soykan, “ Göreve geldiğimiz 2019 yılından beri 24 mahallemize doğalgaz ulaştırdık. 2025 yılında da Erdoğdu Mahallemiz ile birlikte 6 mahallemizi daha doğalgazın konforu ile buluşturacağız inşallah. AGDAŞ yetkililerine de desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hemşerilerimize vermiş olduğumuz sözleri tutmaya, vatandaşlarımızı hizmetle buluşturmaya durmadan yorulmadan çalışarak devam edeceğiz” dedi.