ERDOĞDU İLKOKULU ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ KAYAMAKAM GÜNEY’İ ZİYARET ETTİ

​​​​​​​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Akyazı Erdoğdu İlkokulu Müdürü Burak Cengiz ve Öğretmenleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Akyazı Erdoğdu İlkokulu Müdürü Burak Cengiz ve Öğretmenleri 2 öğrenci ile birlikte İlçe Kaymakamı Yakup Güney’i makamında ziyaret etti.

Kutlama Programında da görev alan ve gösterilerini başarı ile sergileyen Erdoğdu İlkokulu tören sonrasında Kaymakam Yakup Güney tarafından makamında kabul edildiler.

Kabulde Özel Eğitim Öğrencisi Yusuf Yiğitşen ve 3-A sınıfı Öğrencisi Berrak Kıran Bir süre Kaymakam koltuğuna oturarak ilçeyi yönettiler. Her iki öğrenci de sordukları sorularla Kaymakam Güney’i bir hayli zorladılar ve Okullarına davet ettiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir ve Şube Müdürü Ramazan Şerbetçi’nin de katıldığı ziyarette yöneticilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Güney yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyet ifade etti ve Erdoğdu İlkokulu Öğretmen, yönetici ve öğrencilerine birer satranç takımı hediye ederek uğurladı.