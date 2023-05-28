ERDOĞAN KAZANDI AKYAZI ZAFER SARHOŞU OLDU

​​​​​​​Türkiye 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimler sonunda Cumhurbaşkanını belirledi. Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre

Türkiye 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimler sonunda Cumhurbaşkanını belirledi. Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre gereken yüzde elli üzerindeki oyları alarak 3. Defa Cumhurbaşkanı seçildi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olması yurdun her yerinde coşku ile kutlanırken, bu coşku Akyazı’da bir başka yaşandı.

Sonucun belli olmasının ardından sokaklara dökülen Akyazı’lılara köy ve mahallelerden de katılanlar olunca şehir içini tamamen dolduran vatandaşlar ve otomobiller trafiği saatlerce kilitledi. Anbulanslar bile bu trafiğin içinden hastasına yetişebilmek için dakikalarca çıkamadı.

Zafer sarhoşu olan saatlerce şehir içini terk etmek bir yana çıkardıkları gürültü ve silah sesleri ile evlerinde sakin sakin oturanları da çileden çıkardı.