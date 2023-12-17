EN DEĞERLİ YARDIM

Akyazı Paris Ortaokulu 6/G sınıfı öğrencisi Elfin Saddıkoğlu, arkadaşları ve yakın çevresinden topladığı 990 TL yi Kızılay

Akyazı Paris Ortaokulu 6/G sınıfı öğrencisi Elfin Saddıkoğlu, arkadaşları ve yakın çevresinden topladığı 990 TL yi Kızılay Akyazı Şubesine gelerek Başkan Mustafa Birincioğlu’na teslim etti.

Elfin topladığı ve Kızılzy’a teslim ettiği 990 TL nin Gazze’de zor durumda olan yaşıtlarına ulaştırılmasını istedi.

Kızılay Akyazı Şube Başkanı Birincioğlu parayı teslim aldıktan ve dekontunu öğrenciye verdikten sonra yaptığı açıklamada çok değerli bu anlamlı yardımın yerine ulaştırılacağını söyledi ve öğrenciyi tebrik etti.