EMEKLİYE AYRILAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ ALİ ILGAZ AKYAZI’YA VEDA ETTİ

​​​​​​​Yaklaşık 8 yıldır Akyazı Vergi Dairesi Müdürlüğü görevinde bulunarak, büyük küçük her Akyazı’lının sevgi ve saygısını almayı başaran Ali Ilgaz

Yaklaşık 8 yıldır Akyazı Vergi Dairesi Müdürlüğü görevinde bulunarak, büyük küçük her Akyazı’lının sevgi ve saygısını almayı başaran Ali Ilgaz bu görevindeyken emekliliğini isteyerek memuriyet hayatını noktaladı.

Vergi Dairesi Müdürü Ali Ilgaz Akyazı’daki dostlarını ayrı ayrı ziyaret ederek Akyazı’da kaldığı 8 yıl içinde kendisine gösterilen yakın ilgi, dostluk ve arkadaşlık için teşekkür etti ve helallik istedi.

Bu günden itibaren emekliye ayrılan Müdür Ali Ilgaz’ın bundan sonraki yaşamını Mali Müşavir olarak Ankara’da sürdüreceği öğrenildi.

Görevini yeni Müdüre teslim eden Ali Ilgaz bir de veda mesajı yayınladı.

“Değerli Dostlarım..

Yeminli Mali Müşavirlik mesleğine devam edeceğimden Vergi Dairesi Müdürlüğü görevinden ayrıldım. Görevim süresince gösterdiğiniz ilgiye ve nezaketinize teşekkür ederim. Selamlar ve Saygılar sunuyorum.”

Ali ILGAZ

Bizim Akyazı Ailesi olarak yakın dostluğunu ve saygısını bizlerden eksik etmeyen Müdürümüz Ali Ilgaz’a güle güle diyor, Yeni hayatında sağlık mutluluk ve başarı dileklerimizi iletiyoruz.

YENİ MÜDÜR GÖREVE BAŞLADI

Vergi Dairesi Müdürü Ali Ilgaz’ın emekliye ayrılması ile boşalan koltuğa Mehmet Ali Bacaksız atandı.

Akyazı Vergi dairesinin yeni Müdürü Mehmet Ali Bacaksız İstanbul Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğünden Akyazı’ya atandı. 10 Yıllık kıdemi olan Mehmet Ali Bacaksız evli.

Vergi dairemizin yeni Müdürü Mehmet Ali Bacaksız’a hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.