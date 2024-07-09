EMEKLİ POSTACI FİKRİ YEŞİL VEFAT ETTİ

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare halkından merhum Kamil Yeşil'in Oğlu, Cafer ve merhum Ömer Yeşil'in Kardeşleri, Fatih Yeşil'in Babası, Fehmi Yeşil'in Amcası,

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare halkından merhum Kamil Yeşil'in Oğlu, Cafer ve merhum Ömer Yeşil'in Kardeşleri, Fatih Yeşil'in Babası, Fehmi Yeşil'in Amcası, İrfan ve İhsan Meydan'ın Dayıları, Hasan Kaliç, Mehmet Gelleci ve Fatih Hocaoğlu'nun Kayınpederleri emekli postacı Fikri Yeşil vefat etmiştir.

Cenazesi Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan Öğlen Namazı ve cenaze namazını müteakip süt fabrikası yanı aile mezarlığına defnedildi.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz BİZİM AKYAZI

Oğlu: Fatih Yeşil 0533 656 83 25