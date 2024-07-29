EMEKLİ ÖĞRETMEN YÜCEL ALİŞ’TEN BABASINA SON GÖREV

​​​​​​​Üç gün önce vefat eden İlçemiz Bedilkazancı Mahallesi halkından merhum Mümin Aliş'in Oğlu, Fethi, Zeki, Hüseyin ve merhum Şükrü Aliş'in Kardeşleri, emekli Öğretmen Yücel Aliş'in Babası Mustafa Aliş için 3. Akşam evinin bahçesinde Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Üç gün önce vefat eden İlçemiz Bedilkazancı Mahallesi halkından merhum Mümin Aliş'in Oğlu, Fethi, Zeki, Hüseyin ve merhum Şükrü Aliş'in Kardeşleri, emekli Öğretmen Yücel Aliş'in Babası Mustafa Aliş için 3. Akşam evinin bahçesinde Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Emekli öğretmen Yücel Aliş eş dost ve akrabalarından oluşan kalabalık bir topluluğun katılımı ile babası Mustafa Aliş’e son görevini yapmış oldu.

96 yaşında vefat eden Baba Mustafa Aliş gerek Kazancı mahallesinde ve gerekse Akyazı’da iyi tanınan saygı duyulan ve sevilen biri idi.

Oğlu :Yücel Aliş 0505 389 43 30