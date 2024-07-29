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  • EMEKLİ ÖĞRETMEN YÜCEL ALİŞ’TEN BABASINA SON GÖREV
Vefat
Giriş Tarihi : 29-07-2024 00:11   Güncelleme : 29-07-2024 00:18

EMEKLİ ÖĞRETMEN YÜCEL ALİŞ’TEN BABASINA SON GÖREV

​​​​​​​Üç gün önce vefat eden İlçemiz Bedilkazancı Mahallesi halkından merhum Mümin Aliş'in Oğlu, Fethi, Zeki, Hüseyin ve merhum Şükrü Aliş'in Kardeşleri, emekli Öğretmen Yücel Aliş'in Babası Mustafa Aliş için 3. Akşam  evinin bahçesinde  Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

EMEKLİ ÖĞRETMEN YÜCEL ALİŞ’TEN BABASINA SON GÖREV

Üç gün önce vefat eden İlçemiz Bedilkazancı Mahallesi halkından merhum Mümin Aliş'in Oğlu, Fethi, Zeki, Hüseyin ve merhum Şükrü Aliş'in Kardeşleri, emekli Öğretmen Yücel Aliş'in Babası Mustafa Aliş için 3. Akşam  evinin bahçesinde  Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Emekli öğretmen Yücel Aliş eş dost ve akrabalarından oluşan kalabalık bir  topluluğun katılımı ile babası Mustafa Aliş’e son görevini  yapmış oldu.

96 yaşında vefat eden Baba Mustafa Aliş gerek Kazancı mahallesinde ve gerekse Akyazı’da iyi tanınan saygı duyulan ve  sevilen  biri idi.

Oğlu :Yücel Aliş  0505 389 43 30

 
 
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