Emekli öğretmen ve Gazeteci Certel’den Meslektaşına son görev

​​​​​​​Emekli öğretmen ve gazeteci Kenan Certel geçtiğimiz günlerde zor bir sınavdan geçti. Yıllarca Konuralp İlkokulunda birlikte çalıştıktan sonra

Emekli öğretmen ve gazeteci Kenan Certel geçtiğimiz günlerde zor bir sınavdan geçti. Yıllarca Konuralp İlkokulunda birlikte çalıştıktan sonra emekliye ayrılan Süleyman Aygün’ün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesine en fazla üzülenlerden biri de birlikte yıllarca aynı okulda öğretmenlik yapan Kenan Certel oldu.

Helallik alınmak üzere evinin önünü getirilen Süleyman Aygün’ün tabutunun önünde dakikalarca duran, dua yapan Kenan Certel’in değerli bir meslektaşını beklenmeyen bir zamanda kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğu görüldü.

Certel, çok değerli, çok başarılı, çok iyi bir öğretmen, mükemmel bir insan ve kardeşi kaybetmiş olmak beni son derece üzmüştür. Değerli kardeşime Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum açıklaması yaptı.