EMEKLİ ÖĞRETMEN SÜLEYMAN AYGÜN GÖZ YAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

​​​​​​​İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare halkından merhum kasap Hayrullah Ayygün'ün Oğlu, Zekeriya Aygün'ün Abisi, Kurmay Yarbay Sinan Aygün'ün

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare halkından merhum kasap Hayrullah Ayygün'ün Oğlu, Zekeriya Aygün'ün Abisi, Kurmay Yarbay Sinan Aygün'ün Babası emekli Öğretmen Süleyman Aygün vefat etti.

Akyazı Milli Eğitim camiasının değerli ve sevilen öğretmenlerinden olan Süleyman Aygün’ün ani ölümü büyük üzüntüye neden oldu.

Merhum Süleyman Aygün’ün cenazesi evinde alınan helallikten sonra getirildiği Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan Öğlen Namazı ve cenaze namazını müteakip Merkez aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Oğlu :Sinan Aygün: 0544 800 34 71