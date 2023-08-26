EMEKLİ ÖĞRETMEN İSMAİL ATAY GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

​​​​​​​Akyazı’nın Kazancı Mahallesi halkından Milli Eğitim camiası ve spor camiasının sevilen isimlerinden, emekli öğretmen İsmail Atay

Akyazı’nın Kazancı Mahallesi halkından Milli Eğitim camiası ve spor camiasının sevilen isimlerinden, emekli öğretmen İsmail Atay vefat etti.

Merhum Recep Atay’ın oğlu, Adnan, Özgür Engin ve Mehmet Emin Atay’ın Babası olan İsmail Atay’ın cenazesi 26 Ağustos cumartesi (bugün) Akyazı ilçesi Kazancı Mahallesi merkez camiinde kılınan ikindi namazı ve cenaze namazının ardından Kazancı mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

Merhum İsmail Atay’a Allah’tan rahmet, yakınları, sevenleri ve Milli Eğitim camiasına başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI