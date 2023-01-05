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  • EMEKLİ ÖĞRETMEN İLHAN BODUR’UN EVLAT ACISI
Vefat
Giriş Tarihi : 05-01-2023 21:46   Güncelleme : 05-01-2023 21:56

EMEKLİ ÖĞRETMEN İLHAN BODUR’UN EVLAT ACISI

İlçemiz Konuralp mahallesi halkından Merhum Kemal Bodur’un torunu , emekli öğretmenlerden İlhan Bodur’un kızı,

EMEKLİ ÖĞRETMEN İLHAN BODUR’UN EVLAT ACISI

İlçemiz Konuralp mahallesi halkından Merhum Kemal Bodur’un torunu , emekli öğretmenlerden İlhan Bodur’un kızı, Kenan Bodur’un yeğeni , Adem ve Kemal Bodur’un kardeşleri, Koray Ünal’ın eşi Zeynep Ünal vefat etmiştir.

Merhume Zeynep Ünal’ın Cenazesi bugün Kubbeli yeni (Cevat Ayhan) caminde  kılınan öğle namazını ve cenaze namazını müteakip Yuvalak mahallesi Aile mezarlığına defnedildi.

Merhume Zeynep Ünal’a  Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Cenaze törenine merhumenin görev yaptığı Ankara’daki arkadaşları, Milli Eğitim camiası, eş dost akrabalarından oluşan kalabalık bir cemaat katıldı.

Babası : İlhan Bodur   0532 711 14 59

 
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