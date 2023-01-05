EMEKLİ ÖĞRETMEN İLHAN BODUR’UN EVLAT ACISI

İlçemiz Konuralp mahallesi halkından Merhum Kemal Bodur’un torunu , emekli öğretmenlerden İlhan Bodur’un kızı, Kenan Bodur’un yeğeni , Adem ve Kemal Bodur’un kardeşleri, Koray Ünal’ın eşi Zeynep Ünal vefat etmiştir.
Merhume Zeynep Ünal’ın Cenazesi bugün Kubbeli yeni (Cevat Ayhan) caminde kılınan öğle namazını ve cenaze namazını müteakip Yuvalak mahallesi Aile mezarlığına defnedildi.
Merhume Zeynep Ünal’a Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI
Cenaze törenine merhumenin görev yaptığı Ankara’daki arkadaşları, Milli Eğitim camiası, eş dost akrabalarından oluşan kalabalık bir cemaat katıldı.
Babası : İlhan Bodur 0532 711 14 59