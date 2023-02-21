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Vefat
Giriş Tarihi : 21-02-2023 17:13

EMEKLİ ÖĞRETMEN ARİF HİKMET BİLGİÇ VEFAT ETTİ.

Akyazı İlçesinin köklü ailelerinden bilgiç ailesinin bir büyüğü, İlçemiz Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından Handan Bilgiç’in Babası, Konuralp İlkokulundan emekli

EMEKLİ ÖĞRETMEN ARİF HİKMET BİLGİÇ VEFAT ETTİ.

Akyazı İlçesinin köklü ailelerinden bilgiç ailesinin bir büyüğü, İlçemiz Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından Handan Bilgiç’in Babası, Konuralp İlkokulundan emekli Öğretmen Arif Hikmet Bilgiç vefat etti.

80 Yaşında hayata veda Arif Hikmet Bilgiç uzun bir süreden beri rahatsızdı ve tedavi görüyordu.

Merhum Arif Hikmet Bilgiç’in cenazesi 22 Şubat Çarşamba günü  Fatih Mahallesindeki evinden alınan helallik sonrası kaldırılacağı Kubbeli Cevat Ayhan Camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası merkez aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Merhum Arif Hikmet Bilgiç Öğretmenimize Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

 
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