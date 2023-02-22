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Vefat
Giriş Tarihi : 22-02-2023 17:33   Güncelleme : 22-02-2023 17:41

EMEKLİ ÖĞRETMEN ARİF HİKMET BİLGİÇ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Dün vefat eden Akyazı İlçesinin köklü ailelerinden Bilgiç ailesinin bir büyüğü olan, İlçemiz Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından

EMEKLİ ÖĞRETMEN ARİF HİKMET BİLGİÇ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Dün vefat eden Akyazı İlçesinin köklü ailelerinden Bilgiç ailesinin bir büyüğü olan, İlçemiz Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından Handan Bilgiç, Candan, Vildan, ve Okan Bilgiç’in Babaları olan Emekli Öğretmen Arif Hikmet Bilgiç’in Babası, Merhum Ali ve Salih Bilgiç’in kardeşleri Konuralp İlkokulu’ndan emekli Öğretmen Arif Hikmet Bilgiç vefat etti.

80 Yaşında hayata veda Arif Hikmet Bilgiç uzun bir süreden beri rahatsızdı ve tedavi görüyordu.

Candan, Vildan, Handan ve Okan Bilgiç’in Babaları olan Emekli Öğretmen Arif Hikmet Bilgiç’in cenazesi bugün Kubbeli Cevat Ayhan Yeni Cami de kılınan öğle namazı ve cenaze namazını müteakip, İlçemiz merkez aile mezarlığına defnedildi.

Merhum Arif Hikmet Bilgiç Öğretmenimize Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

 
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