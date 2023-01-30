Emekli Din görevlileri bizi ziyaret etti

​​​​​​​Diyanetin çeşitli camilerinde görev yaptıktan sonra emekli olmaya hak kazanan ve bugünlerde

Diyanetin çeşitli camilerinde görev yaptıktan sonra emekli olmaya hak kazanan ve bugünlerde emekliliğin tadını çıkarmaya çalışan Osman Aydın ve İbrahim Gümüş gazetemiz Akyazı temsilciliğine bir nezaket ziyaretinde bulundular.

Sakarya’nın Amiral gemisi diye isimlendirdikleri gazetemiz Yenigün’ün bu görevini layıkı ile yaptığını belirterek, yayın hayatımızda başarı dileklerini sundular.

Gazetemiz Akyası temsilcisi Salim Özyılmaz’da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve gazetemiz hakkındaki güzel düşünceleri içinde emekli din görevlilerine teşekkür etti.