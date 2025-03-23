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  • ELİM BİR KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN  KARATE ANTRENÖRÜ AYDIN DEMİRÖZ TOPRAĞA VERİLDİ
Vefat
Giriş Tarihi : 23-03-2025 14:36

ELİM BİR KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN  KARATE ANTRENÖRÜ AYDIN DEMİRÖZ TOPRAĞA VERİLDİ

​​​​​​​Akyazı Batakköy Mahallesi halkından Merhum Polis memuru İsmail Demiröz’ün oğlu, İlhan Demiröz’ün Abisi, Ömer ve Talha Demiröz’ün

ELİM BİR KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN  KARATE ANTRENÖRÜ AYDIN DEMİRÖZ TOPRAĞA VERİLDİ

Akyazı Batakköy Mahallesi halkından Merhum Polis memuru İsmail Demiröz’ün oğlu, İlhan Demiröz’ün Abisi, Ömer ve Talha Demiröz’ün babaları Karate antrenörü Aydın Demiröz elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmişti.

Aydın Demiröz’ün cenazesi Akyazı Gazisüleymanpaşa camiinde kılınan öğle ve cenaze namazı sonrası Batakköy Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Akyazı ve spor camiasının yakından tanıdığı, yüzlerce genci eğiterek  topluma kazandıran Karate antrenörü Aydın Demiröz’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve spor camiasına baş sağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

TAZİYE :+90 531 636 73 81

 

 

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