ELEKTRİĞE KAPILARAK CAN VEREN ELEKTRİKÇİ TURGUT TOPRAĞA VERİLDİ

​​​​​​​Aslen Akyazılı olan ve Manisa'da çalışan 57 yaşındaki Turgut Peker, metrelerce yüksekte akıma kapılarak ağır yaralanmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Peker, doğum gününde memleketi Akyazı'da toprağa verildi.

Aslen Akyazılı olan ve Manisa'da çalışan 57 yaşındaki Turgut Peker, metrelerce yüksekte akıma kapılarak ağır yaralanmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Peker, doğum gününde memleketi Akyazı'da toprağa verildi.

Özel bir firmada yüksek gerilim hatlarında çalışan Peker, geçtiğimiz hafta elektrik direğinde çalıştığı sırada akıma kapılarak ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan iki çocuk babası Peker 28 Şubat Cuma günü hayatını kaybetti.



DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ!



Turgut Peker'in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından baba ocağı Akyazı'ya bağlı Yuvalak Mahallesindeki baba ocağına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından Yuvalak Aşağı Cami önünde Peker ailesi taziyeleri kabul etti.