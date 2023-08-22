El ele verdiler sorunu çözmeye uğraşıyorlar

Dokurcun Haydarlar İlimliden gelen içme suyu hattında meydana gelen arıza Akyazı’ya bağlı Kuzuluk’un Orta, Şose ve Topçusırtı

Dokurcun Haydarlar İlimliden gelen içme suyu hattında meydana gelen arıza Akyazı’ya bağlı Kuzuluk’un Orta, Şose ve Topçusırtı Mahallelerini susuz bıraktı.

Mahalle Muhtarları ile SASKİ el ele verip, güç birliği yapınca ve mesai mefhumuna bakılmadan ekipler çalışınca arıza giderildi ve çeşmelerden sular akmaya başlayınca da Kuzuluk’un üç Mahallesi susuzluktan kurtuldu.

Muhtarlardan “Su yetersiz tasarruflu kullanalım” çağrısı

Mahalle Muhtarları arıza nedeniyle başlattıkları çalışmalarda ana depoda mevcut olan suyun yetersiz olduğunu gördüklerini belirterek mahalle sakinlerine “suyu tasarruflu kullanalım. Bahçe sulamayalım” çağrısı yaptılar.

Genel Müdürü ziyaret ettiler

Bir taraftan SASKİ’nin meydana gelen arızanın giderilmesi için sürdürülmekte olan çalışmalara katılan ve destek veren Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı ve Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk, bir taraftan da sorunun bir daha yaşanmaması ve yeterli su kaynağının temini konusunu görüşmek üzere SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan’ı makamında ziyaret edip yaşadıklarını anlattılar ve Genel Müdür ile ekibinden destek talebinde bulundular.

Kuzuluk’un iki Mahalle muhtarını can kulağı ile dinleyen SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, birlikte çalıştığı ekibine “sorunun ortadan kaldırılması, yetersiz olan içme suyunun yeni kaynaklar aranıp bulunarak hatta eklenmesi konusunda “ talimat verdi ve kendisini makamda ziyaret eden Mahalle Muhtarlarına da “merak etmeyin birlikte çalışıp bu sorunu çözeceğiz” müjdesini verdi.