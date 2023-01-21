EĞİTİM ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERE 15 GÜNLÜK MOLA

Öğrenciler ilk dönemdeki başarılarını aldıkları karnelerde gördüler. Karneler okullarda düzenlenen törenlerde kendilerine verildi.

2022-2023 Öğretim ve eğitim Yılı zillerin çalması ile ilk dönem sona erdi. 2 Hafta sürecek olan ara tatil başladı.

Öğrenciler ilk dönemdeki başarılarını aldıkları karnelerde gördüler. Karneler okullarda düzenlenen törenlerde kendilerine verildi.

İlçe Protokolü Küçücek Merkez İlkokulu ve TOBB Hüsamettin Bayraktar Orta okullarında düzenlenen Karne törenlerine katıldılar.

Küçücekteki törene Kaymakam Yakup Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Mahalle muhtarları, Öğrenci velileri katıldı.

1.sınıf ve 4. Sınıflarda öğrencilerle sohbet ederek karnelerini dağıtan ve kitap hediye eden Kaymakam Güney tatilde bol bol kitap okuyun tavsiyesinde bulundu. Okuldan çıkışta velilerle de sohbet eden Kaymakam Güney ve beraberindekiler buradan İlçe Merkezindeki TOBB Hüsamettin Bayraktar Orta okuluna geçti. Buradaki Karne törenine Belediye Başkanı Bilal Soykan da karıldı.

Okulda Karne Töreni öncesi Eğitim Öğretim yılı 1. Dönemde başarılı olan öğrencilere madalyaları verildi.

Daha sonra sınıflarına geçen öğrenciler Kaymakam Güney, Belediye Başkanı Soykan’ın elinden karnelerini ve başarı belgelerini alarak ara tatile girdiler.