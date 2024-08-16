EFSANE KAYMAKAM CEMALETTİN ÖZDEMİR’İN 17 AĞUSTOS MESAJI

​​​​​​​17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen asrın depreminde Akyazı Kaymakamı olarak olağanüstü gayret göstererek hakkı olduğu halde İlçeyi terk

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen asrın depreminde Akyazı Kaymakamı olarak olağanüstü gayret göstererek hakkı olduğu halde İlçeyi terk etmeden o zor günleri atlatmamızda büyük emekler vererek düze çıkmamızı sağlayan adı efsaneye çıkan Kaymakam Cemalettin Özdemir her yıl olduğu gibi depremin 25. Yılında da Akyazı ve 17 Ağustos depremini unutmadığını gazetemize gönderdiği mesajla gösterdi.

Şimdilerin İstanbul Bakırköy Belediye Başkan yardımcılığı görevinde bulunan Efsane Kaymakam Cemalettin Özdemir’in Akyazılılara mesajı şöyle:

“Öncelikle 17 Ağustos 1999 depremi olmak üzere tüm afetlerde hayatlarını kaybeden insanlarımızı rahmetle anıyorum. Toplumsal bilinç düzeyimizi yükseltemediğimizi, farkındalık yaratamadığımızı, en basit tedbirleri bile almadığımızı çok ama çok üzülerek izliyorum. Tedbiri bulunan bir riskin canımıza malolması, akıldan ve bilimden ne kadar uzak olduğumuzun acı bir kanıtıdır. Bahane aramadan bilimsel çözümler üretip aklın yolunda seferber olmalıyız. UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ... Selam ve sevgi ile..”