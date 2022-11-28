DURSUN ÖĞRETMENİ DUYGULANDIRAN BULUŞMA

​​​​​​​Dursun Erol Akyazı Milli Eğitim camiasının yakından tanıdığı yaptığı espiriler ve şakalaşmaları ile çok sevdiği emekli Eğitimci öğretmen.

Dursun Erol Akyazı Milli Eğitim camiasının yakından tanıdığı yaptığı espiriler ve şakalaşmaları ile çok sevdiği emekli Eğitimci öğretmen.

O’nu 24 Kasım Öğretmenler gününde oldukça duygulandıran ziyaretçileri oldu.

Kimdi bu ziyaretçiler derseniz söyleyelim.

Dursun Öğretmen yıllarca Adapazarı’nın köklü okullarından Karaosman İlkokulunda yıllarca öğretmenlik yapmış bir eğitimci idi. O’nu bu 24 Kasım Öğretmenler gününde ziyaret edenler o yıllarda okutmuş olduğu sınıf öğrencileri oldu.

Bu gün her biri çeşitli mesleklerde kariyer yapmış ve yurdun her köşesinde görev yapan 2001 yılında Karaosman ilkokulu 5-B sınıfından mezun olan öğrencilerden Avukat Enes Gedik ve Hemşire Pelin İlhan’ın organizasyonu ile 13 sınıf arkadaşı Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde bir araya gelerek öğretmenlerinin 24 Kasım öğretmenler gününü kutladılar.

Öğrencilerinin yıllar sonra kendisini hatırlaması ve ziyaretine gelmesi ile oldukça duygulanan Dursun öğretmen onları teker teker öperek duygularını ifade etmekte oldukça zorlandı.

Öğrencileri ile uzun süre sohbet ederek hal hatırlarını soran Dursun öğretmen sizleri çeşitli mesleklerde başarılı birer kişi olarak görmekten büyük bir memnuniyet duydum. Sizleri 7 yaşında bir fidan olarak alıp, bizlerden aldığınız bilgi becerilerle büyüyüp birer ağaç oldunuz ve görüyorum ki yıllar sonra meyve vermişsiniz. İşte öğretmenlik öğrencilerinin hayata atılıp başarılı bir insan olarak görmesi ile bir anlam kazanıyor. Yıllar sonra bana büyük bir mutluluk yaşattınız. Sizlere teşekkür ediyorum. Dedi.

Kuzuluk Dere ağzı tesislerinde gerçekleşen buluşma birlikte yenilen yemek, ardından geç saatlere kadar süren sohbetle devam etti. Anılar tazelendi. Birlikte şarkılar söylendi.

Veda vakti geldiğinde ayrılık yine duygulandıran anlar yaşanmasına neden oldu. Öğrenciler gelecek yıl tekrar buluşmak dilekleri ile Akyazı’dan ayrıldılar.