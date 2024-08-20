DURSUN ÖĞRETMEN 60 YILLIK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN PARİS OLİMPİYATLARINA GİTTİ

​​​​​​​Akyazı İlçesinin sevilen eğitimcilerinden emekli öğretmen Dursun Erol çocukluğunda atletizme olan merakı yüzünden hayalini kurduğu dünyanın enlerinin yarıştığı yaz olimpiyatlarını izleyebilme

Akyazı İlçesinin sevilen eğitimcilerinden emekli öğretmen Dursun Erol çocukluğunda atletizme olan merakı yüzünden hayalini kurduğu dünyanın enlerinin yarıştığı yaz olimpiyatlarını izleyebilme tutkusunu 60 yıldır sürdürdü ve nihayet Paris olimpiyatlarını izleme fırsatı buldu ve 60 yıllık hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Emekliliğinde Akyazı’da kırtasiyecilik mesleği ile iştigal eden Dursun Öğretmen iş yerini 1 haftalığına kapatarak Paris’e gitti.

Paris’te 4 gün atletizm yarışmaları finallerini izledi kalan 2 gün de güreş müsabakalarını izledi.

Dursun Erol yurda dönüşünde şunları söyledi. “bir olimpiyatı izlemek en büyük hayallerimden biri idi. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Dünyanın en iyilerini tribünlerden canlı olarak izlemek bambaşka bir şeymiş. Atletizm finallerini izledikten sonra güreş müsabakalarını da izleme fırsatım oldu. Paris’te bana refakat eden Şarbon üniversitesinde doktorasını yapmakta olan Galatasaray Üniversitesi mezunu Bilgehan Avcı, Yine doktora öğrencileri Mehmet Büyükgümüş ve Berk Konuk sayesinde bir sıkıntı çekmedim. Yarışmalardan kalan boş zamanlarımda Paris’in önemli yerlerini gezme imkanım da oldu. Bunlar arasında dünyanın en büyük müzelerinden olan Lur Müzesi, Eyfel Kulesi, Noturdam kategrali, Sen nehri ve Paris Merkez camii’ni görüp gezme imkanım da oldu. Bana bu imkanı sağlayan refakatçilerime sonsuz teşekkür ediyorum.”

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