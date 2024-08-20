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  • DURSUN ÖĞRETMEN 60 YILLIK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN PARİS OLİMPİYATLARINA GİTTİ
Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 20-08-2024 09:40   Güncelleme : 20-08-2024 21:46

DURSUN ÖĞRETMEN 60 YILLIK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN PARİS OLİMPİYATLARINA GİTTİ

​​​​​​​Akyazı İlçesinin sevilen eğitimcilerinden emekli öğretmen Dursun Erol çocukluğunda atletizme olan merakı yüzünden hayalini kurduğu dünyanın enlerinin yarıştığı yaz olimpiyatlarını izleyebilme

DURSUN ÖĞRETMEN 60 YILLIK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN PARİS OLİMPİYATLARINA GİTTİ

Akyazı İlçesinin sevilen eğitimcilerinden emekli öğretmen Dursun Erol çocukluğunda atletizme olan merakı yüzünden hayalini kurduğu dünyanın enlerinin yarıştığı yaz olimpiyatlarını izleyebilme tutkusunu  60 yıldır sürdürdü ve nihayet Paris olimpiyatlarını izleme fırsatı buldu ve 60 yıllık hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Emekliliğinde Akyazı’da kırtasiyecilik mesleği ile iştigal eden Dursun Öğretmen iş yerini 1 haftalığına kapatarak Paris’e gitti.

Paris’te  4 gün atletizm yarışmaları finallerini izledi kalan 2 gün de güreş müsabakalarını izledi.

Dursun Erol yurda dönüşünde şunları söyledi.  “bir olimpiyatı izlemek en büyük hayallerimden biri idi. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Dünyanın en iyilerini tribünlerden canlı olarak izlemek bambaşka bir şeymiş. Atletizm finallerini izledikten sonra güreş müsabakalarını da izleme fırsatım oldu. Paris’te bana refakat  eden Şarbon üniversitesinde  doktorasını yapmakta olan  Galatasaray Üniversitesi  mezunu Bilgehan Avcı, Yine doktora öğrencileri Mehmet Büyükgümüş ve Berk Konuk sayesinde bir sıkıntı çekmedim.  Yarışmalardan kalan boş zamanlarımda Paris’in önemli yerlerini gezme imkanım da oldu. Bunlar arasında dünyanın en büyük müzelerinden olan Lur Müzesi, Eyfel Kulesi, Noturdam kategrali, Sen nehri ve Paris Merkez camii’ni görüp gezme imkanım da oldu. Bana bu imkanı sağlayan refakatçilerime sonsuz teşekkür ediyorum.”

 

 

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