DÜNYA TURAN DERNEĞİNDE 1.OLAĞAN KONGRE  İLK BAŞKAN İLYAS KULAKSIZ

​​​​​​​Türk Dünyasını bir araya getirmeyi amaçlayan, Türk devletleri başta olmak üzere Avrupa’nın bir çok ülkesinde kurulan ve faaliyette bulunan DÜNYA TURAN BİRLİĞİ TEŞKİLATI

Türk Dünyasını bir araya getirmeyi amaçlayan, Türk devletleri başta olmak üzere Avrupa’nın bir çok ülkesinde kurulan ve faaliyette bulunan DÜNYA TURAN BİRLİĞİ TEŞKİLATI Türkiye’de de kuruldu.

Derneğin ilk başkanı Kurucu başkan olan İlyas Kulaksız yönetimi kongre üyelerinin tamının oyunu alarak seçildi.

Derneğin Ömercikler Mahallesindeki binasında yapılan kongre Divan teşekkülü ile başladı.

Divan Başkanlığını Şenol Sayılı, Katipliklerini Önder Karan ve Ali Osman Ayvaz’ın yaptığı kongre saygı duruşu ve İstiklal marşı’nın okunmasının ardından Kurucu Başkan İlyas Kulaksız söz alarak derneğin kuruluş sürecini anlattı.

Avrupa Türk Dostluk Derneği’nin Başkanlığı başta olmak üzere Almanya’da bir çok kuruluşta da görev alan iş adamı İlyas Kulaksız Türkiye’de Türk Dünyasını bir araya getirmek üzere “Dünya Turan Birliği Yardımlaşma Derneği”ni kurduklarını, dernek genel merkezinin şimdilik Akyazı olduğunu

ileride 81 Vilayette teşkilatlanması planlanarak Dernek Genel Merkezinin Ankara’ya taşınacağını söyledi.

Gündemin bir diğer maddesinde yer alan derneğe motorlu ve motorsuz araç alınması konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Hesap Raporu ve tahmini bütçe okunarak görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Gizli oy ve açık tasnifle yapılan seçimlerde Yönetim Kuruluna 7 asil ve yedek üye ile Denetleme kuruluna 3 asil ve 3 yedek üye seçildi.

Gündemin son maddesi dilek ve temennilerde söz alan üyeler kuruluşumuzun milletimize hayırlı olmasını dilediler ve yeni yönetim kurulu üyelerine de başarı dileklerini ilettiler.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

İlyas Kulaksız Murat Azizoğlu Cihat Rahmi Akar Afag Akar Mehmet Feyzi Akyıldız Engin Elmas Cengiz Yavuz

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

1-İdris Toprak

2-Muhsin Anıl

3-Muhsin Demirci

4-Rıfat Kılavuz

5-Tülay Kılavuz

6-Ali Osman Ayvaz

7-Şenol Yıldız

DENETLEME KURULU ASİL

1-Yasin Kopal

2-Yaşar Kulaksız

3-Ali Günaçtı

DENETLEME KURULU YEDEK

1-Aydın Çınal

2-Hasan Bulut

3-Serdar Yıldırım