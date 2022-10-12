Dünya şampiyonu Altun Akyazı’da Törenle karşılandı

4-9 Ekim tarihlerinde Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde yapılan veteranlar dünya şampiyonasında 35-40 yaş kategorisinde güreşen ve finalde Amerikalı rakibini 10-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başararak dünya şampiyonu

4-9 Ekim tarihlerinde Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde yapılan veteranlar dünya şampiyonasında 35-40 yaş kategorisinde güreşen ve finalde Amerikalı rakibini 10-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başararak dünya şampiyonu olan Akyazılı güreşçi Abdülhamit Altun Akyazı’ya gelişinde davul zurna eşliğinde törenle karşılandı.

Şehir merkezinde tur atan dünya şampiyonu Altun, belediye başkanı Bilal Soykan tarafından giriş kapısında karşılandı ve kendisine çiçek verdi. Bir müddet belediyede kalan dünya şampiyonu Altun belediyeden ayrıldıktan sonra elini öpmek için baba evine gitti.

Belediye başkanı Bilal Soykan bir dünya şampiyonunu ağırlamak bana büyük mutluluk verdi. Abdülhamit Altun kardeşimizi elde ettiği bu büyük başarıdan ötürü tebrik ediyorum dedi.

Dünya şampiyonu olan Altun’da elde ettiği şampiyonluğu al bayrağımızı göndere çektirdiğim için son derece mutluyum. Arkamda olan ve beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun dedi.

Dünya şampiyonunu Abdülhamit Altun’un belediyeyi ziyaretinde başkan yardımcıları Mehmet Öztürk, Ali Özer, Altun gibi veteranlarda dünya şampiyonu olan Kamil Özdağ, İlçe Spor Müdürü AdemAltun’da karşılayanlar arasındaki yerlerini aldılar.