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Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 13-09-2023 23:08   Güncelleme : 13-09-2023 23:16

DÜNYA İKİNCİSİ AKYAZI’LI MİLLİ GÜREŞÇİ ÖMER SANER’E GÖZDE PİZZA’DAN TEBRİK YEMEĞİ

​​​​​​​Kırgızistan’da 2-12 Eylül 2023 Tarihleri arasında Kırgızistan’ın Bişkek Kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Serbest Stil

DÜNYA İKİNCİSİ AKYAZI’LI MİLLİ GÜREŞÇİ ÖMER SANER’E GÖZDE PİZZA’DAN TEBRİK YEMEĞİ

Kırgızistan’da 2-12 Eylül 2023 Tarihleri arasında Kırgızistan’ın Bişkek Kentinde  düzenlenen İşitme Engelliler Serbest Stil Dünya güreş Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atan ve Dünya ikincisi olan  Ömer Saner’in bu başarısı Akyazı’da sevinçle karşılanırken, Akyazı’nın başarılı sporcularına her zaman sahip çıkan Gözde Pizza sahibi Vedat Kılıç Ömer Saner’e sahip çıkarak mekanında düzenlediği bir yemekle tebrik ederek O’nu onurlandırdı.

Düzenlenen yemekte Ustası  Eski Dünya Şampiyonlarından Milli Güreşçi Kamil Özdağ, Eski güreşçilerden Vedat Kırgız, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ayhan Özdemir, güreşçi arkadaşları hazır bulundu.

Yemekten sonra Hocası Kamil Özdağ ve Vedat Kırgız tarafından Çiçek verilen ve madalyaları takılan Ömer Saner, kendisine sahip çıkan Gözde Pizza sahibi Vedat Kılıç olmak üzere, güreş hocalarına ve sporcu arkadaşlarına teşekkür etti.

97 kilogramda mindere çıkan temsilcimiz Ömer Saner, Milli forma altında sergilediği performansla şampiyonayı dünya ikincisi olarak tamamladı. Güreşçimiz İlk turda Ukrayna, 2. Turda Kazakistan, 3. Turda Amerikalı rakiplerini yenerek finale kaldı. Finalde ilk turda yendiği Ukrayna’lı rakibine yenilerek  Dünya 2.si oldu.

Milli Takım formasıyla mindere çıkan başarılı sporcumuzun bundan sonraki hedefim Olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanarak ülkeme olimpiyat şampiyonluğu kazandırmaktır. Kamil Hoca’mla birlikte çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Şeklinde konuştu.


 

 
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