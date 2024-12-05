Dünya Gönüllüler Günü’nde KIZILAY-S.A.B.A.H.  işbirliği

​​​​​​​Kısa adı S.A.B.A.H. OLAN Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği Başkanı İlhan Durgut ile yönetim kurulu üyeleri Kenan Certel,

Kısa adı S.A.B.A.H. OLAN Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği Başkanı İlhan Durgut ile yönetim kurulu üyeleri Kenan Certel, Veysel Erkan ve Hüseyin Demir'i Kızılay Şubemizde misafir ettik.

SABAH Derneği'nin merkezi ve başlangıç noktası olarak Akyazı'da düşünmüş olduğu Mahalle Bazlı Afet Gönüllüleri Projesi ile ilgili istişare ve işbirliği toplantımızı gerçekleştirdik.

Zor zamanlarda sadece elini değil, gövdesini de taşın altına koyarak fedakarlık gösteren, canla başla çalışan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz.

Deprem kuşağında olmamız ve de depremle iç içe yaşamak zorunda olduğumuz İlçemizde, şehrimiz ve ülkemizin; afetlere bilinçli ve gönüllü nesiller yetiştirilmesi hususunda her daim hazır ve tüm çalışmalara pozitif anlamda katkılar sunacağımız hususunda fikir birliğine vardığımız toplantıda elimizden gelen çalışmaları fazlasıyla ve titizlikle sürdürme kararlılığımızı ortaya koyduk.

Milletimizin vicdanını ayakta tutan gönüllüler olarak el birliği ve gönül birliği ile çalışmalara devam edeceğiz diyen Kızılay Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu ziyaretlerinden ve bilgi paylaşımlarından dolayı teşekkür etti.